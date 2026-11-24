حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، من تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، مؤكدًا أن الحروب أصبحت ساحات لاختبار أنظمة الاستهداف المعتمدة على هذه التكنولوجيا، وداعيًا إلى إبرام اتفاق دولي ملزم قانونًا لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل الفتاكة، وضمان بقاء القرارات المتعلقة باستخدام القوة تحت السيطرة البشرية.

وقال جوتيريش، خلال جلسة نقاش مفتوحة بمجلس الأمن الدولي حول "حل النزاعات في عصر التغير التكنولوجي السريع"، إن الذكاء الاصطناعي دخل ساحات القتال بطرق مثيرة للقلق، حيث باتت الخوارزميات تؤثر بصورة متزايدة في القرارات المتعلقة بالحياة والموت، بدءًا من جمع المعلومات الاستخباراتية وصولًا إلى اختيار الأهداف العسكرية.

وشدد على أن قرار استخدام الأسلحة النووية يجب أن يظل حصرًا بيد البشر ما دامت هذه الأسلحة موجودة، محذرًا من السماح للذكاء الاصطناعي بتقويض المبدأ الأساسي المتمثل في السيطرة البشرية على استخدام القوة واتخاذ قرارات القتل في ميادين القتال.

وأضاف أنه عندما يقتل المدنيون أو تنتهك حقوق الإنسان، فلا يجوز أن يكون التبرير أن "الخوارزمية هي التي فعلت ذلك"، مؤكدًا أن "الروبوتات القاتلة يجب ألا يكون لها مكان في مستقبلنا"، ومجددًا دعوته إلى بدء مفاوضات عاجلة بشأن صك دولي ملزم قانونًا للتعامل مع أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.

وحذر الأمين العام من أن الذكاء الاصطناعي أسهم في تسريع انتشار المعلومات المضللة، وأطلق سباقًا تكنولوجيًا غير منضبط تغذيه المصالح التجارية والتنافس الجيوسياسي، مشيرًا إلى أن التنافس على المعادن الحيوية والاستهلاك الهائل للطاقة والمياه في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يؤديان بالفعل إلى تأجيج التوترات داخل المجتمعات وبين الدول.

وأكد أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية خاصة لضمان عدم تحول المنافسة على التكنولوجيات الناشئة إلى مصدر لزعزعة السلم والأمن الدوليين، مشددًا على أن الدول الأكثر امتلاكًا لقدرات الذكاء الاصطناعي تتحمل المسؤولية الأكبر في منع مخاطره.

ودعا جوتيريش إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لبناء الثقة بين الدول، بما في ذلك إنشاء قنوات اتصال مباشرة لتجنب سوء التقدير والتصعيد غير المقصود، محذرًا من تركز القدرات التكنولوجية والنفوذ في أيدي عدد محدود من الدول والشركات، وما يترتب على ذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار الدوليين.

مهر/ر ح م ن