كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات جديدة بشأن رحيل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وجهازه المعاون، بعد قرار إدارة القلعة الحمراء بتوجيه الشكر للجهاز الفني عقب الخسارة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عموتة يتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي بالكامل، والتي تبلغ 435 ألف دولار، لصالحه ولجهازه المعاون، في ظل رحيله عن تدريب الفريق.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء قرار الأهلي في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة بالنادي.

ومن المنتظر أن يطرح ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية.

خسارة الأهلي أمام بيراميدز

وجاء رحيل عموتة عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل كريم حافظ الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليحصد الفريق السماوي ثلاث نقاط ثمينة ويرفع رصيده إلى 27 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، خلف الزمالك الذي رفع رصيده إلى 22 نقطة بعد فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، رغم التغييرات المنتظرة على مستوى القيادة الفنية بعد رحيل عموتة وجهازه المعاون.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأول أغسطس

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.