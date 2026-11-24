أفادت شبكة NBC الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجرون خلال الأيام الأخيرة مناقشات داخلية بشأن ما إذا كان ينبغي إصدار أوامر للجيش الأمريكي باستهداف قادة في إيران، في محاولة لإقصاء عناصر متشددة من النظام.

الحرب الأمريكية الإيرانية

وبحسب شبكة NBC، يرى مؤيدو الخطوة أن استهداف المتشددين داخل النظام الإيراني من شأنه أن يبعث رسالة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة قادرة على الوصول إلى أي شخص وفي أي وقت، بينما يحذر معارضون ومسؤولون عسكريون من تزايد المخاطر على المسؤولين الأمريكيين.

وكان ترامب قد ألمح يوم الجمعة قائلا: نعرف من هم وأين يوجدون.



وأفادت شبكة NBC الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجرون خلال الأيام الأخيرة مناقشات داخلية بشأن ما إذا كان ينبغي إصدار أوامر للجيش الأمريكي باستهداف قادة في إيران، في محاولة لإقصاء عناصر متشددة من النظام.



ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على المناقشات، أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية المؤيدين لهذا المقترح يرون أن مثل هذه الخطوة قد تتيح للرئيس دونالد ترامب إنهاء الحرب.

ويرى مؤيدو المقترح أن تنفيذ عملية من هذا النوع من شأنه أن يبعث برسالة حاسمة إلى بقية القيادة في طهران مفادها أن الولايات المتحدة قادرة على تحديد مواقع قادتها واستهدافهم واغتيالهم في أي وقت.



في المقابل، يحذر المعارضون للمقترح داخل الإدارة الأمريكية من أن اغتيال مسؤولين كبار قد يدفع العناصر المتبقية في السلطة إلى التمسك بمواقفها بصورة أكثر تشددا، فضلا عن الإضرار بمصداقية الولايات المتحدة في أي مفاوضات مستقبلية لإنهاء الحرب.



كما حذر بعض كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين من أن استهداف القادة الإيرانيين قد يعرض المسؤولين الأمريكيين لمخاطر أكبر. وفي هذا السياق، أشارت الشبكة إلى أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انتقل مؤخرا للإقامة في قاعدة عسكرية بمنطقة واشنطن، بسبب تهديدات إيرانية تستهدف أمنه.

وبحسب المصادر، لم يتخذ ترامب حتى الآن قرارا نهائيا بشأن الخطوات المقبلة في الحرب، ولا يزال يدرس مجموعة من الخيارات، من بينها احتمال تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق جديدة.



وأضافت المصادر أن خيار اغتيال مسؤولين إيرانيين كبار طُرح على الرئيس منذ فترة طويلة، لكن المناقشات بشأنه تجددت خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار البحث عن وسيلة لإنهاء المواجهة.