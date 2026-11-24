قال المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنّ أبرز ما يميز تطبيق «Instinct» هو سهولة تجربة الاستخدام، إذ يستطيع المستخدم التواصل معه عبر الرسائل الصوتية «Voice Notes»، وإرسال طلباته بالعامية المصرية، ليقوم المساعد الذكي بتنفيذها، لافتاً إلى أنّ التطبيق يتمتع أيضاً بأسلوب تواصل خفيف وقريب من المستخدم، ويستخدم تعبيرات عامية مصرية مثل «إزيك يا باشا»، وهو ما يجعل التعامل معه سهلاً ولطيفاً.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ المساعدات الذكية الأخرى، مثل «Gemini»، تستطيع هي أيضاً تنفيذ هذه المهام، إذا منحها المستخدم صلاحية الوصول إلى حساباته، موضحاً أنّ إنشاء الوكلاء الذكيين «Agents» أصبح أمراً سهلاً ومتاحاً منذ فترة، ولم يعد ميزة حصرية لتطبيق واحد.

وأشار أبو جمرة إلى أنّ «Instinct» عبارة عن وكيل ذكي، لكنه يستند إلى آلة تسويقية، كما أنّ الشركة التي تقف وراءه موجودة في سان فرانسيسكو، وتحظى بدعم من كبار المستثمرين هناك.

وأوضح أنّ التطبيق يقدم للمستخدم مجموعة من الخدمات، من بينها تنظيم السفر، وحجز تذاكر الطيران والفنادق، وإعداد برنامج الرحلة، على أن يتم الحجز بعد موافقة المستخدم، فضلاً عن خدمات تتعلق برعاية الأهل، مثل متابعة مواعيد الأطباء والمشاوير والأوراق، إلى جانب خدمات الصيانة والبحث عن فنيين لإصلاح الأعطال، مثل النجار والسباك.

وفيما يتعلق بآلية تنفيذ خدمات الصيانة، أوضح أبو جمرة أنّ التطبيق يعتمد على المعلومات والتقييمات المنشورة على الإنترنت للبحث عن الفنيين، ثم يستطيع التواصل صوتياً مع الفني الذي يختاره للمستخدم، والاتفاق معه على تنفيذ المهمة، سواء كانت متعلقة بإصلاح سيارة أو غيرها من الأعمال.

وأضاف أنّ المساعد الذكي يستطيع متابعة الفني هاتفياً، وسؤاله عما أنجزه، ومتابعة ما إذا كانت المهمة قد انتهت أم لا، كما يمكنه دفع المقابل بعد انتهاء الفني من العمل المطلوب.

وأكد أبو جمرة أنّ سهولة تجربة الاستخدام هي النقطة التي نجح التطبيق في الوصول إليها، وليس بالضرورة تقديم قدرات لا توجد في التطبيقات الأخرى، موضحاً أنّ الوكلاء الذكيين أصبحوا قادرين على تنفيذ مهام متعددة، لكن «Instinct» قدم هذه الإمكانات في صورة سهلة وميسرة للمستخدم.