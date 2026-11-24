تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات عسكرية جديدة ضد إيران، تتضمن شن ضربات جوية تستهدف شخصيات وقيادات إيرانية رفيعة المستوى، في إطار نقاشات داخل واشنطن بشأن إمكانية إزاحة التيار المتشدد من داخل النظام الإيراني، وتهيئة الظروف أمام تغيير في موازين السلطة بطهران.

وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرج»، فإن مسؤولين في إدارة ترامب يناقشون مقترحات لتوجيه ضربات تستهدف قيادات بارزة في النظام الإيراني، وسط تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الخيار وقدرته على تحقيق الأهداف الأمريكية، في ظل استمرار الحرب والتصعيد بين واشنطن وطهران.

استهداف القيادات الإيرانية

ويرى مؤيدو هذا التوجه أن استهداف القيادات الإيرانية قد يبعث برسالة واضحة إلى بقية أركان النظام، مفادها أن الولايات المتحدة قادرة على الوصول إلى كبار المسؤولين واستهدافهم، وهو ما قد يدفع الشخصيات المتبقية إلى إعادة حساباتها، ويفتح المجال أمام إنهاء الحرب وفق شروط واشنطن.

وفي المقابل، يحذر المعارضون داخل الإدارة الأمريكية من أن تنفيذ مثل هذه الضربات قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يمكن أن يدفع القيادات الإيرانية المتبقية إلى التمسك بمواقف أكثر تشددًا، ويقوض فرص التوصل إلى اتفاق سياسي أو تفاوضي لإنهاء الحرب.

كما تثير الخطة مخاوف بشأن تداعياتها على المصالح الأمريكية، خاصة أن استهداف مسؤولين إيرانيين بارزين قد يعرض مسؤولين أمريكيين لمخاطر انتقامية، ويزيد احتمالات اتساع دائرة المواجهة العسكرية في المنطقة.

وتشير المناقشات إلى أن فكرة استهداف كبار المسؤولين الإيرانيين ليست جديدة، لكنها عادت إلى الواجهة مع بحث ترامب عن خيارات لإنهاء الحرب وتحقيق أهداف واشنطن، وسط استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران.

ترامب لم يحسم موقفه

ولم يحسم الرئيس الأمريكي موقفه النهائي من المقترح، إذ لا تزال الإدارة تدرس مجموعة من البدائل، تشمل استئناف العمليات العسكرية الواسعة، وتوجيه ضربات لمنشآت إيرانية استراتيجية، واستهداف مواقع عسكرية وبنية تحتية مرتبطة بقدرات النظام.

وتعكس المناقشات حجم التباين داخل الإدارة الأمريكية بشأن مستقبل المواجهة مع إيران، بين اتجاه يرى أن تصفية القيادات المتشددة قد تفتح الطريق أمام تغيير سياسي، وآخر يحذر من أن هذا الخيار قد يعمق الأزمة ويجعل التوصل إلى تسوية أكثر صعوبة.