أكد محمد فوزي، الباحث في الشؤون الإقليمية، أن التحركات المصرية السياسية والإغاثية لدعم قطاع غزة تأتي في إطار رؤية مصرية شاملة لحل القضية الفلسطينية، تستند إلى أبعاد تاريخية وإنسانية وأخوية، فضلًا عن الالتزام المصري تجاه الشعب الفلسطيني والأشقاء في فلسطين.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، على شاشة Dmc، أن الدولة المصرية تكثف تحركاتها على المستوى الإنساني، انطلاقًا من إدراكها لحجم التحديات المركبة التي تواجه قطاع غزة، في ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية والانتهاكات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار الباحث في الشؤون الإقليمية إلى أن إسرائيل توظف الملف الإنساني باعتباره أداة لممارسة مزيد من الضغوط على الشعب الفلسطيني، فضلًا عن مساعيها لتحويل قطاع غزة إلى منطقة منكوبة وغير صالحة للعيش، وهو ما يفرض ضرورة تكثيف الجهود الإغاثية والإنسانية للتعامل مع التداعيات المتفاقمة للأزمة.

وأضاف أن التحديات لا تقتصر على الممارسات الإسرائيلية، وإنما تمتد إلى الظروف الجوية والمناخية الراهنة، التي تفرض صعوبات كبيرة على الشعب الفلسطيني، وتزيد من تعقيدات الإجراءات اللوجستية المرتبطة بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.

ولفت فوزي إلى أن التقارير الأممية تشير إلى أنه رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر وعدد من الأطراف لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فإن حجم المساعدات التي تصل بالفعل إلى القطاع لا يزال أقل بكثير من الكميات المتفق عليها، أو المفترض دخولها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، نتيجة التعنت الإسرائيلي والممارسات التي تعرقل وصول الإغاثة.

وتابع أن من بين أبرز التحديات أيضًا التدهور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي داخل غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة والاحتياجات المتزايدة للسكان، الأمر الذي يستدعي استمرار التحركات المصرية وتكثيفها لمواجهة هذه التحديات المركبة.

وشدد الباحث في الشؤون الإقليمية على أن التحرك المصري الإنساني يعكس إدراكًا واضحًا لطبيعة الأزمة وتشابك أبعادها، وحرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية داخل قطاع غزة.