كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن كواليس التحركات الجارية داخل النادي الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، عقب توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، مشيرًا إلى عقد اجتماعين داخل النادي اليوم لمناقشة الأسماء المرشحة والاتفاق على القرار النهائي.

وأوضح عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاجتماع الأول سيضم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وعصام سراج ووائل جمعة، بينما سيحضر محمود الخطيب الاجتماع الثاني، لمناقشة ملف المدير الفني الجديد وتحديد الخطوات المقبلة.

وأشار إلى أن قائمة المدربين المصريين المرشحين لتولي المسؤولية اقتصرت على اسمين، هما حسام البدري وسامي قمصان، موضحًا أن التعاقد مع البدري سيكون بصفة مدير فني دائم، بينما يتولى قمصان المهمة بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، وقد يستمر حتى نهاية الموسم.

وأضاف أن إدارة التعاقدات بالأهلي جهزت 6 سير ذاتية لمدربين أجانب، من المقرر عرضها خلال الاجتماعات لمناقشتها، لافتًا إلى أن القائمة لا تضم يورتشيتش أو مارسيل كولر، باعتبار أن اسميهما معروفان ومتداولان بالفعل.

ولفت الإعلامي إلى أن إعلان اسم المدير الفني الجديد قد لا يتم اليوم، في ظل رغبة إدارة الأهلي في منح نفسها مهلة تصل إلى 24 ساعة قبل حسم القرار النهائي والإعلان عنه رسميًا.

وفيما يتعلق بالجهاز الفني المعاون، أكد عبد الباسط أن إدارة الأهلي تتمسك باستمرار وائل جمعة ضمن الجهاز مع أي مدير فني قادم، مشيرًا إلى وجود رغبة أيضًا في الإبقاء على ياسر رضوان، لكن موقف الأخير قد يتغير حال طلب المدير الفني الجديد إجراء تعديلات على الجهاز المعاون، حيث سيتم توجيه الشكر له إذا تعارض استمراره مع رؤية المدرب المقبل.