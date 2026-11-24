أعرب وزير الخارجية الأذري جيهون بيراموف، اليوم الثلاثاء، عن ترحيب بلاده بتدشين مشروع "طريق ترامب الدولي للسلام والازدهار"، مُعربًا عن أمله في تنفيذه في أقرب وقت ممكن.

وذكر بيراموف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تريند/ الأذرية - : "أن نقاط الدخول والخروج الخاصة يالطريق تقع على الحدود مع أذربيجان"، مُشيرًا إلى أن الجانب الأذري يتلقى إحاطات منتظمة بشأن مستجدات العمل على المشروع، بهدف تيسير تنفيذه وتنسيق الجهود الخاصة بعملية التنفيذ.

وأوضح بيراموف أن المشروع يمثل أهمية كبيرة؛ نظرًا لما يوفره من فرص ومنافع إضافية ليس لأرمينيا أو أذربيجان وحدهما، بل لجميع دول المنطقة، من دول جنوب القوقاز.