نجح الفريق الطبي بقسم الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة بنها في إنقاذ حياة مريضة تعاني من ورم بعنق الرحم، بعد تعرضها لنزيف مهبلي حاد أدى إلى تدهور حالتها الصحية واضطراب علاماتها الحيوية، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة والتدخل الطبي الفوري للسيطرة على النزيف.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، كشفت النتائج عن وجود نزيف نشط من الشرايين المغذية للرحم، الأمر الذي دفع الفريق الطبي إلى إجراء قسطرة شريانية طارئة، واستخدام تقنيات الأشعة التداخلية لغلق الأوعية الدموية المتسببة في النزيف، دون الحاجة إلى تدخل جراحي تقليدي.



وأسفر التدخل عن السيطرة على النزيف بصورة فورية، وتحسن المؤشرات الحيوية للمريضة واستقرار حالتها، لتبدأ مرحلة التعافي وسط متابعة طبية مستمرة.

وشهدت العملية مشاركة عدد من شباب أطباء الأشعة التداخلية، بالتعاون مع فرق الرعاية المركزة والتخدير، تحت إشراف وتوجيه الدكتور محمد الوراقي، أستاذ الأشعة التداخلية بجامعة المنوفية، وبالتنسيق مع الدكتور هشام الشيخ، رئيس قسم الأشعة بمستشفيات جامعة بنها.

كما قدم الدعم الطبي خلال التعامل مع الحالة كل من الدكتور أحمد يوسف، رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور إيهاب سعيد، رئيس قسم التخدير، والدكتور محمد عبده، رئيس قسم القلب، إلى جانب فرق التمريض والفنيين والأطقم الطبية المعاونة.

ويأتي هذا النجاح في إطار جهود مستشفيات جامعة بنها لتطوير خدماتها الطبية والاستفادة من تقنيات الأشعة التداخلية الحديثة في التعامل مع الحالات الحرجة، وتقليل الحاجة إلى التدخلات الجراحية التقليدية، بما يسهم في سرعة إنقاذ المرضى وتحسين فرص التعافي.

وجرى التدخل الطبي تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها.

وأشادت إدارة المستشفيات بجهود الفرق الطبية المشاركة، مؤكدة أهمية التنسيق بين التخصصات المختلفة والعمل الجماعي في التعامل مع الحالات الطارئة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.