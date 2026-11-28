تابعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، انتظام عمليات صرف وتوزيع الدقيق للمخابز البلدية، والتأكد من وصول الحصص المقررة للمخابز واستمرار إنتاج الخبز المدعم دون معوقات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية.

من جانبه، وجّه الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بتكثيف المتابعة الميدانية لمنظومة صرف وتوزيع الدقيق، والتأكد من انتظام العمل بالمطاحن وتذليل أي معوقات قد تؤثر على وصول حصص الدقيق إلى المخابز البلدية.

وفي هذا الإطار، نفذت المديرية، عددًا من المروريات الميدانية من خلال قسم صيانة الحبوب بالمديرية والإدارات التموينية، لمتابعة انتظام عمليات صرف الدقيق من المطاحن للمخابز البلدية.

وشملت المتابعة قيام قسم صيانة الحبوب بالمديرية بمتابعة عمليات صرف الدقيق للمخابز من مختلف مطاحن المحافظة، والعمل على حل أي معوقات تواجه عمليات الصرف، إلى جانب مرور إدارة تموين مركز ومدينة قها على مطحن المهندس بقرية نامول، لمتابعة انتظام صرف حصص الدقيق للمخابز والتأكد من سير العمل بصورة طبيعية.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية، استمرار الحملات والمتابعات الميدانية على المطاحن والمخابز، لضمان انتظام منظومة توزيع الدقيق، والحفاظ على استقرار إنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين دون معوقات.