أشاد الإعلامي حفيظ دراجي بالموقف الإنساني لجماهير مولودية الجزائر، التي حرصت على توجيه رسالة تضامن ومواساة إلى الشعب المصري، عقب فاجعة حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وذلك خلال تواجدها في تنزانيا.

وقال حفيظ دراجي من خلال حسابه الشخصي اكس :" جماهير مولودية الجزائر تصنع الحدث في تنزانيا، ليس فقط بتشجيعاتها وأجوائها الاستثنائية في المدرجات، وإنما أيضا بموقف إنساني نبيل، من خلال رفع لافتة تضامن ومواساة مع الشعب المصري الشقيق إثر فاجعة الطريق الدائري بمنطقة الوراق.



وتابع :‏هكذا هي الروح الجزائرية.. قد تختلف الألوان والانتماءات، لكن المواقف الإنسانية تبقى أكبر من كل شيء تجاه شعب عزيز على قلوبنا.

‏مصابكم مصابنا يا أهلنا في مصر 🇩🇿.