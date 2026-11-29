كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن ملامح سياسة جديدة يتجه النادي الأهلي لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، في إطار تقييم أداء اللاعبين داخل الملعب وخارجه، مؤكدًا أن جميع عناصر الفريق تخضع للتقييم الفني دون استثناء، مهما كانت أسماؤهم أو مكانتهم داخل الفريق.

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وقال أحمد عبد الباسط، خلال تصريحات تلفزيونية: «النهاردة بيخرج بن جديدة وبقرار من قايمة الأهلي، وأوعى تستبعد أي لاعب وتقول إنه خارج التقييم الفني، كل لاعيبة الأهلي حاليًا يخضعوا لتقييم فني، سواء زيزو أو إمام أو بن شرقي أو طاهر وغيرهم».

وأضاف: «كل اللاعبين تحت التقييم الفني، لأن الأهلي حاليًا لا يبحث إلا عن الجهد والعرق خلال الفترة الجاية، والتعامل هيكون فني داخل الملعب وكذلك خارج الملعب».

وتطرق عبد الباسط إلى قرارات الأهلي المنتظرة بشأن الإعلانات التي يشارك فيها اللاعبون، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وما يصاحبه من عروض إعلانية، موضحًا أن إدارة النادي ستفرض ضوابط جديدة على ظهور اللاعبين في الحملات الدعائية.

وأوضح: «أنت داخل على رمضان وفي إعلانات جاية للاعيبة، قرار الأهلي إن محدش يعمل إعلان واحد غير بموافقة عليا من إدارة النادي، الأول كانت ممكن تمشي بالحب مع مدير الكورة، لكن الجديد إن الموضوع هيمشي بموافقة إدارة الأهلي فقط».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إجراءات الأهلي لن تقتصر على ما يقدمه اللاعبون داخل الملعب، بل ستمتد إلى التزاماتهم خارجه، قائلًا: «قرصة الودن اللي هيعملها الأهلي مش داخل الملعب فقط لكن كمان خارج الملعب، لأن مينفعش أنا أفضل أديك عشان بتلعب في الأهلي ويجيلك إعلانات وفي الآخر متدنيش حاجة في الملعب».