أكد رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، احترامه للنادي الأهلي، مشددًا على ثقته الكبيرة في قدرات لاعبيه، وإيمانه بأن فريقه يمتلك أفضل العناصر في القارة الأفريقية، وهو ما يسعى لإثباته خلال المباريات المقبلة.

بيراميدز والاهلي

وقال موكوينا، خلال تصريحات تلفزيونية: «الأهلي نادٍ كبير، لكننا أغلقنا صفحة المباراة وبنفكر في اللي جاي».

وأضاف المدير الفني لبيراميدز: «لما قلت إننا عندنا أفضل لاعبين في أفريقيا، ناس كتير مكنتش مصدقة، وكانوا شايفين إني المفروض مقولش كده، لكننا في كل مباراة بنحاول نثبت ليه قلت الكلام ده».

وتابع: «أنا عارف إن ناس كتير مستنيانا نقف عشان يقولوا إن موكوينا كان غلطان، لكن أنا مؤمن إن معانا أفضل اللاعبين، وهنثبت ده في كل مباراة».

وتأتي تصريحات موكوينا في أعقاب البداية القوية لبيراميدز في مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما نجح الفريق في تحقيق فوز مهم على حساب المغرب الفاسي المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وافتتح عبد الرحمن مجدي التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 57، بعدما استغل تمريرة حاسمة من محمود زلاكة، قبل أن يعزز أحمد عبد القادر تقدم الفريق بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90+2، ليحصد الفريق السماوي أول ثلاث نقاط في مشواره الأفريقي.

وبهذه النتيجة، اعتلى بيراميدز صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي الهلال السوداني وحوريا الغيني والمغرب الفاسي دون رصيد من النقاط، ليبدأ الفريق مشواره في البطولة بانتصار يعزز طموحاته في المنافسة على اللقب.