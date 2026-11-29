أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ، أن الدولة تواصل جهودها لاستكمال شبكة القطار الكهربائي السريع، مشيرًا إلى العمل على الانتهاء من محطة خط الفيوم – بني سويف بمنطقة دمو، بمحافظة بني سويف.

وقال أبو خضرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المحطة تمثل نقطة ربط مهمة بين المحاور والطرق السريعة، كما جرى تصميمها لخدمة أهالي محافظات شمال الصعيد، وعلى رأسها بني سويف والفيوم، بما يسهم في تحسين حركة التنقل وتيسير انتقال المواطنين.

وأضاف أن تشغيل المحطة سيكون له تأثير إيجابي على حركة نقل البضائع، فضلًا عن دعم النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، من خلال تعزيز الربط بين المحافظات وتسهيل حركة النقل والتجارة.

دعم خطط التنمية العمرانية

وأشار إلى أن استكمال مشروعات القطار الكهربائي السريع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل والمواصلات، ودعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية في مختلف أنحاء الجمهورية.