وصل النجم الأمريكي من أصل كوبي آندي جارسيا إلى مدينة تورينو الإيطالية للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان تورينو السينمائي الدولي، وسط استقبال من عدد من محبيه، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه والحصول على توقيعه.

وذكرت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية أن جارسيا وصل إلى مطار تورينو على متن رحلة تجارية، قبل أن يتوجه إلى فندق «برينتشيبي دي بيمونتي»، حيث كان في استقباله عدد من المعجبين.

وأعرب النجم الأمريكي عن سعادته بوجوده في تورينو، وتوقف للحديث مع الجمهور والتقاط الصور، استعدادًا لمشاركته في البرنامج الرسمي للمهرجان.

ومن المقرّر تكريم جارسيا الأحد 29 نوفمبر بجائزة «نجمة المول» (Stella della Mole)، خلال حفل يُقام في سينما ماسيمو، بالتزامن مع تقديم فيلمه الجديد «دايموند» (Diamond)، الذي يمثل تجربته الثانية في إخراج الأفلام الروائية الطويلة، بعد فيلم «المدينة المفقودة» (The Lost City) عام 2005.

وينتمي الفيلم الجديد إلى سينما الجريمة والتشويق، ويجسد فيه جارسيا شخصية محقق خاص في لوس أنجلوس، يواجه ماضيه المضطرب بينما يبحث في ملابسات مقتل رجل أعمال ثري، وسط شكوك تحيط بزوجة القتيل، التي تؤدي دورها الممثلة فيكي كريبس.