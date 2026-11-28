يعتمد علاج الحروق على درجة الحرق وعمقه، حيث يمكن علاج حروق الدرجة الأولى والحروق السطحية الصغيرة في المنزل، بينما تستدعي الحروق العميقة أو الواسعة تدخلاً طبياً عاجلاً.



​تتطلب الحروق تعاملاً سريعاً وصحيحاً للحد من تلف الجلد وتخفيف الألم ومنع العدوى.

ونعرض لكم طرق علاج الحروق البسيطة والأولية وذلك وفقاً لما جاء في موقع Mayo Clinic.



​خطوات علاج الحروق الأولية في المنزل



​تبريد الحرق فوراً:

ضع المنطقة المصابة تحت ماء جارٍ بارد (وليس مثلجاً) لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة، أو ضع قطعة قماش نظيفة ومبللة بماء بارد حتى يهدأ الألم، وذلك لوقف استمرار تأثير الحرارة على أنسجة الجلد.



​إزالة الخواتم أو الملابس الضيقة: بادر بنزع أي خواتم أو أساور أو ساعات أو ملابس ضيقة من المنطقة المحروقة برفق وسرعة قبل أن يبدأ الجلد في التورم.



​تجنب فقاعات الحرق: لا تقم بفتح أو ثقب الفقاعات (البثور) المملوءة بالسوائل؛ لأنها تشكل طبقة حماية طبيعية ضد البكتيريا.

وإذا انفجرت الفقاعة من تلقاء نفسها، نظّف المنطقة برفق بالماء والصابون الخفيف ثم ضع مرهم مضاد حيوي.



​ترطيب الجلد وتهدئته: بعد تبريد الحرق تماماً، ضع طبقة رقيقة من مستحضر مرطب لطيف مثل جل الصبار النقي (الألوفيرا) أو الفازلين للمساعدة في الحفاظ على رطوبة الجلد وتقليل الجفاف والشد.



​تغطية الحرق بضمادة معقمة: قم بتغطية الحرق بشاش طبي معقم غير لاصق مع لفه بشكل فضفاض لتجنب الضغط على الجلد المحروق، ولحماية المنطقة من الاحتكاك والملوثات.

​استخدام مسكنات الألم: عند الحاجة لتخفيف الألم، يمكن تناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين وفق الجرعات الموصى بها.

​أخطاء شائعة يجب تجنبها تماماً



​عدم استخدام الثلج مباشرة: وضع الثلج أو الماء المثلج مباشرة على الحرق قد يسبب مزيداً من التلف للأنسجة الحساسة.



​تجنب الوصفات المنزلية الضارة: لا تضع الزبدة، أو الزيوت، أو معجون الأسنان، أو بياض البيض على الحرق، فهذه المواد تحبس الحرارة داخل الجلد وتزيد من خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية.



​تجنب القطن الطبي المباشر: لا تستخدم كرات القطن لتغطية الحرق لأن أليافها الدقيقة قد تلتصق بالجرح وتسبب التهابه.

​متى يجب التوجه إلى الطوارئ فوراً؟

​تستلزم الحالات التالية رعاية طبية فورية وعدم الاكتفاء بالعلاج المنزلي:

​الحروق العميقة التي تخترق طبقات الجلد (حروق الدرجة الثالثة) أو التي تجعل الجلد يبدو جافاً وشمعياً أو متفحماً.

​الحروق التي يزيد قطرها عن 7.5 سنتيمتر (3 بوصات).

​الحروق التي تصيب مناطق حساسة مثل الوجه، أو اليدين، أو القدمين، أو الفخذ، أو فوق مفصل رئيسي.

​الحروق الناتجة عن الصعق الكهربائي أو المواد الكيميائية.

​ظهور علامات عدوى لاحقاً مثل زيادة الاحمرار، أو التورم، أو خروج صديد، أو ارتفاع درجة حرارة الجسم.