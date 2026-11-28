تنطلق اليوم السبت 28-11-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة الزمالك والنادي الأفريقي، وبيراميدز أمام المغرب الفاسي

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ـ ليدز يونايتد X كوفنتري سيتي – 5 مساء – beIN Sports Mena 6

ـ مانشستر يونايتد X برينتفورد – 5 مساء – beIN Sports Mena 1

ـ إبسويتش تاون X أستون فيلا – 7:30 مساء – beIN Sports Mena 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ـ ريال بيتيس X رايو فاليكانو – 3 مساء – beIN Sports Mena 5

ـ مالاجا X أتلتيك بيلباو – 5:15 مساء – beIN Sports Mena 5

ـ إلتشي X أتلتيكو مدريد – 7:30 مساء – beIN Sports Mena 5

ـ ريال مدريد X ديبورتيفو ألافيس – 10 مساء – beIN Sports Mena 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



ـ فروسينوني X بارما – 4 مساء – stc tv

ـ تورينو X لاتسيو – 7 مساء – stc tv

ـ إنتر X جنوى – 9:45 مساء – stc tv



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



ـ أنجييه X لانس – 6:15 مساء – beIN Sports XTRA 1

ـ لو هافر X ستراسبورج – 9:45 مساء – beIN Sports Mena 9

ـ لو مان X ليل – 9:45 مساء – beIN Sports Mena 5

ـ نيس X تروا – 9:45 مساء – beIN Sports Mena 7

ـ باريس سان جيرمان X لوريان – 9:45 مساء – beIN Sports Mena 3



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



ـ كولن X إيلفيرسبيرج – 4:30 مساء

ـ هامبورج X بايرن ميونخ – 4:30 مساء

ـ ماينز X أونيون برلين – 4:30 مساء

ـ باديربورن X شالكه 04 – 4:30 مساء

ـ شتوتجارت X آينتراخت فرانكفورت – 7:30 مساء



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة



ـ يانج أفريكانز X مولودية الجزائر – 3 مساء – beIN Sports Mena 2

ـ الترجي الرياضي X ويليتي – 6 مساء – beIN Sports Mena 4

ـ الزمالك X النادي الأفريقي – 6 مساء – beIN Sports Mena 2

ـ بيراميدز X المغرب الفاسي – 6 مساء – beIN Sports Mena 3

ـ نهضة بركان X كولومب – 9 مساء – beIN Sports Mena 4



مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة



ـ الرجاء البيضاوي X أسكو كارا – 9 مساء – beIN Sports Mena 2

ـ الجيش الملكي X مارتيزبورج يونايتد – 9 مساء – Arryadia TNT



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



ـ الحزم X النصر – 2:15 ظهرا – ثمانية

ـ الاتفاق X الهلال – 4:20 مساء – ثمانية

ـ الأهلي X التعاون – 7:30 مساء – ثمانية



