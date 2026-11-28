تنطلق اليوم السبت 28-11-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة الزمالك والنادي الأفريقي، وبيراميدز أمام المغرب الفاسي
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ـ ليدز يونايتد X كوفنتري سيتي – 5 مساء – beIN Sports Mena 6
ـ مانشستر يونايتد X برينتفورد – 5 مساء – beIN Sports Mena 1
ـ إبسويتش تاون X أستون فيلا – 7:30 مساء – beIN Sports Mena 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ـ ريال بيتيس X رايو فاليكانو – 3 مساء – beIN Sports Mena 5
ـ مالاجا X أتلتيك بيلباو – 5:15 مساء – beIN Sports Mena 5
ـ إلتشي X أتلتيكو مدريد – 7:30 مساء – beIN Sports Mena 5
ـ ريال مدريد X ديبورتيفو ألافيس – 10 مساء – beIN Sports Mena 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ـ فروسينوني X بارما – 4 مساء – stc tv
ـ تورينو X لاتسيو – 7 مساء – stc tv
ـ إنتر X جنوى – 9:45 مساء – stc tv
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ـ أنجييه X لانس – 6:15 مساء – beIN Sports XTRA 1
ـ لو هافر X ستراسبورج – 9:45 مساء – beIN Sports Mena 9
ـ لو مان X ليل – 9:45 مساء – beIN Sports Mena 5
ـ نيس X تروا – 9:45 مساء – beIN Sports Mena 7
ـ باريس سان جيرمان X لوريان – 9:45 مساء – beIN Sports Mena 3
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
ـ كولن X إيلفيرسبيرج – 4:30 مساء
ـ هامبورج X بايرن ميونخ – 4:30 مساء
ـ ماينز X أونيون برلين – 4:30 مساء
ـ باديربورن X شالكه 04 – 4:30 مساء
ـ شتوتجارت X آينتراخت فرانكفورت – 7:30 مساء
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ـ يانج أفريكانز X مولودية الجزائر – 3 مساء – beIN Sports Mena 2
ـ الترجي الرياضي X ويليتي – 6 مساء – beIN Sports Mena 4
ـ الزمالك X النادي الأفريقي – 6 مساء – beIN Sports Mena 2
ـ بيراميدز X المغرب الفاسي – 6 مساء – beIN Sports Mena 3
ـ نهضة بركان X كولومب – 9 مساء – beIN Sports Mena 4
مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة
ـ الرجاء البيضاوي X أسكو كارا – 9 مساء – beIN Sports Mena 2
ـ الجيش الملكي X مارتيزبورج يونايتد – 9 مساء – Arryadia TNT
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
ـ الحزم X النصر – 2:15 ظهرا – ثمانية
ـ الاتفاق X الهلال – 4:20 مساء – ثمانية
ـ الأهلي X التعاون – 7:30 مساء – ثمانية