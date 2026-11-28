وجه الإعلامي هاني حتحوت، رسالة للإعلامي كريم رمزي بمناسبة عيد ميلاده ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب حتحوت: “في عيد ميلادك وبما انه مش وقت احتفالات عايز اشكرك على صدقك وإنسانيتك وحبك للناس كلها واشكر ربنا انه رزقني بيك كأخ ربنا يرحمهم ويصبرنا جميعا كل سنة وانت جميل يا كريم”.

وكان قد حرص الإعلامي كريم رمزي على تقديم التعازي لأسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معلنًا الاكتفاء بحلقة اليوم من برنامجه «من القاهرة» وعدم استكمال الحديث في الموضوعات الرياضية المعتادة، بسبب حالة الحزن التي تعيشها البلاد.

واستهل كريم رمزي الحلقة بالتأكيد على صعوبة التحضير والظهور في مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أنه وزملاءه لم يتمكنوا من صياغة مقدمة مناسبة للحلقة، في ظل الحزن على ضحايا الحادث.

وقال كريم رمزي إن الجميع يدعو بالرحمة لشهداء الوطن الذين راحوا ضحية حادث الوراق، وبالصبر لأسرهم، والشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على مصر من تكرار مثل هذه الكوارث.

واختتم كريم رمزي حلقة برنامجه «من القاهرة» بالدعاء لضحايا حادث الوراق بالرحمة والمغفرة، وللمصابين بالشفاء، ولأسر الضحايا بالصبر، مؤكدًا أن الحلقة انتهت مراعاةً لحالة الحزن التي تمر بها البلاد.