لقي ثمانية عسكريين حتفهم في حادث تحطم مروحية في منطقة نائية في بيرو، تُعرف بكونها مركزاً لزراعة المخدرات والاتجار بها.

تحطم طائرة عسكرية في بيرو

وذكرت السلطات أن الطائرة سقطت بالقرب من بلدة "سانابامبا" أثناء مهمة لإجلاء دورية تابعة للجيش في وادي أنهار "أبوريماك وإيني ومانتارو"، المعروف اختصاراً باللغة الإسبانية باسم "VRAEM"، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وادي الكوكايين في بيرو

وتُعد هذه المنطقة -التي يُشار إليها غالباً باسم "وادي الكوكايين"- أكبر منطقة لزراعة نبات الكوكا في بيرو، وتنشط فيها عصابات إجرامية وبقايا جماعة "الدرب المضيء" (Shining Path) المتمردة سابقاً.

وأفادت وزارة الدفاع البيروفية بأن الطيار كان الناجي الوحيد من الحادث، الذي لا تزال أسبابه مجهولة حتى الآن.

وفي بيان لها، ذكرت الوزارة أن "عمليات البحث والإنقاذ تمكنت من تحديد موقع الطائرة والعسكريين التسعة الذين كانوا على متنها".

وأوضحت الوزارة أن الطيار، ويدعى "إنزو إسبينوزا روكي"، قد نُقل جواً إلى العاصمة ليما "لتلقي رعاية طبية متخصصة".

وكان قد أُبلغ عن فقدان الطائرة مساء الخميس، وذلك بعد قيامها بعملية إنقاذ لثلاثة أفراد من الجيش.

ولم تُقدم تفاصيل إضافية حول سبب حاجة هؤلاء الأفراد إلى الإنقاذ، لكن تأكد أنهم كانوا من بين الذين لقوا حتفهم في حادث التحطم.

من جانبها، نشرت القيادة المشتركة للقوات المسلحة البيروفية تعزية عبر الإنترنت، أعربت فيها عن "أحر التعازي لعائلات وأصدقاء ورفاق السلاح من أفراد القيادة الخاصة في منطقة (VRAEM)، الذين فقدوا حياتهم أثناء تنفيذ مهمة عسكرية. تغمدهم الله بواسع رحمته".

يُذكر أنه في شهر فبراير الماضي، تحطمت مروحية من طراز "مي-17" (MI-17) في جنوب بيرو، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 15 شخصاً.

ووفقاً للأمم المتحدة، تُعد بيرو -إلى جانب كولومبيا- واحدة من أكبر الدول المنتجة لأوراق الكوكا والكوكايين في العالم.