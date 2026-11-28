نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 20 وحتى 26 نوفمبر الجاري



واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ جهودها في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين، وتعزيز الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب التوسع في الأسواق التصديرية ورفع كفاءة المعامل البحثية والرقابية.



واعتمد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تمويلات جديدة لمشروع البتلو بقيمة 301.3 مليون جنيه لصالح 243 مستفيدا، في إطار جهود الدولة لدعم صغار المربين وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم، ليرتفع إجمالي التمويلات المقدمة للمشروع منذ إطلاقه إلى أكثر من 11.8 مليار جنيه.

واصلت الوزارة جهودها لتطوير منظومة الإنتاج الحيواني والداجني، حيث تم إصدار 580 ترخيص تشغيل جديدا لمشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، ومنح 111 تصريحا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين، فضلا عن الموافقة على أكثر من 500 تسجيلة أعلاف، بهدف دعم صناعة الأعلاف وتنظيم تداولها وضمان جودة مدخلات الإنتاج.



شارك المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، في اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، حيث جرى استعراض استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة الأسمدة، ومناقشة الجهود المبذولة لدعم القطاع الزراعي وتحسين كفاءة توزيع مستلزمات الإنتاج.



واصلت الوزارة جهودها لحماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ 15 حالة إزالة فورية للتعديات، إلى جانب فحص والرد على 15 نقطة متغير مكاني بمركز ومدينة الحمام، في نطاق مراقبتي بنجر السكر ومطروح.



كما كثفت قطاعات الوزارة المتابعة الميدانية استعدادا للموسم الزراعي الشتوي 2026/2027، مع متابعة عمليات صرف الأسمدة المدعمة وتنقية الحيازات الزراعية، وتطهير المساقي والمصارف، وتقديم الدعم الفني والخدمي للمزارعين بمراقبات التنمية.

أطلقت الوزارة أولى فعاليات سلسلة التدريبات وورش العمل تحت عنوان «نحو تطوير وتنمية التعاونيات الزراعية»، في إطار توجهات الوزارة لتحديث منظومة التعاونيات، ورفع كفاءة العاملين بها، وتعزيز دورها في خدمة المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج.

استقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية 160 طالبا وطالبة من كلية العلوم بجامعة المنصورة، في إطار دعم التواصل بين المؤسسات البحثية والجامعات وإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على الأنشطة البحثية والتطبيقية بالمعهد.



كما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا علميا بمشاركة 39 طالبا وطالبة من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، بهدف تنمية المهارات العلمية والتطبيقية لدى الطلاب وربط الدراسة الأكاديمية بالبحث العلمي.



نجح المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بفرع دمنهور في تجديد اعتماده الدولي، بعد اجتياز زيارة التقييم الدورية التي أجراها المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، تمهيدا لتجديد الاعتماد، مع رفع عدد الاختبارات المعتمدة بالمعمل إلى 7 اختبارات، بما يعزز قدراته في مجال الفحوص والاختبارات المعملية ودعم منظومة الرقابة البيطرية.



واصلت الوزارة ضخ المنتجات والسلع الغذائية من إنتاج قطاعاتها المختلفة من خلال نحو 600 منفذ ثابت ومتحرك على مستوى الجمهورية، بتخفيضات تتراوح بين 20% و30% مقارنة بأسعار مثيلاتها في الأسواق، تخفيفا للأعباء عن المواطنين.



وفي السياق ذاته، حذرت الوزارة المواطنين من التعامل مع الصفحات الوهمية التي تنتحل صفة منافذها الرسمية، مطالبة بضرورة تحري الدقة والتعامل من خلال المنافذ والقنوات المعتمدة.

نظمت الوزارة برنامجا تدريبيا حول الاتجاهات العلمية الحديثة في هندسة تصنيع وتعبئة وتغليف الأغذية والتنمية المستدامة، بالتعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.



كما تم تنظيم ورشة عمل بعنوان «التكامل الفني لسلامة الغذاء المصري وتعزيز تنافسية الصادرات الغذائية»، بهدف تعزيز التعاون الفني وتطوير منظومة سلامة الغذاء ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.



نظم مركز بحوث الصحراء، بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا»، برنامجا تدريبيا لمزارعي واحة سيوة حول الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، بهدف رفع وعي المزارعين بأساليب المكافحة الحديثة وحماية ثروة النخيل.

كما وقع مركز بحوث الصحراء بروتوكول تعاون مع شركة عالم الحبيبة للتدريب والزراعات العضوية بمدينة نويبع في جنوب سيناء، لدعم مجالات التدريب والزراعات العضوية وتعزيز جهود التنمية الزراعية بالمناطق الصحراوية.



تمكنت أجهزة الرقابة بالوزارة من ضبط مصنع غير مرخص بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، والتحفظ على 27 طنا من المواد الخام مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 5 آلاف عبوة مبيدات مخالفة معدة للتداول، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي والتصدي للغش والتداول غير القانوني للمبيدات.



في خطوة جديدة لدعم الصادرات الزراعية المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الدولية، تم فتح السوق الإندونيسي رسميا أمام صادرات الفول السوداني المصري، بنوعيه المقشور وغير المقشور، بما يتيح فرصا جديدة أمام المصدرين المصريين ويسهم في زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق خارجية إضافية للمنتجات المصرية.