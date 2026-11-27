وقّعت وزارتا الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الوزارتين في مكافحة نواقل الأمراض والحشرات المؤثرة على الصحة العامة والآفات المشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات الفنية، بما يدعم تنفيذ استراتيجيات نهج الصحة الواحدة.

يرسّخ البروتوكول إطارًا مؤسسيًا للتعاون يشمل تنسيق الجهود والأنشطة التنفيذية، وتبادل البيانات المتعلقة بنواقل الأمراض والقوارض والحشرات والآفات ذات التأثير على الصحة العامة، وإعداد وتنفيذ خطط وحملات مكافحة مشتركة، وتعزيز إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم، بما يحد من المخاطر الصحية والبيئية ويرفع كفاءة التدخلات الوقائية.

كما يتضمن التعاون تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بنواقل الأمراض والآفات، ورفع كفاءة العاملين بالجهات المعنية عبر التدريب وتبادل الخبرات، وتشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ الأنشطة وتقييم نتائج الحملات والتدخلات الميدانية ووضع التوصيات الفنية لتطوير منظومة العمل المشترك.

وأكد الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة والسكان، أهمية البروتوكول في تعزيز التكامل بين القطاعات المعنية بالصحة العامة، مشيرًا إلى أن مكافحة نواقل الأمراض تتطلب تنسيقًا مستمرًا وتضافرًا للجهود، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، لافتًا إلى أن التعاون مع وزارة الزراعة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الترصد والاستجابة للمخاطر الصحية والوقاية من الأمراض المنقولة بالنواقل والحد من انتشارها.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية التنسيق مع وزارة الصحة في مجال مكافحة القوارض والحشرات ذات التأثير على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعكس تكامل الأدوار وتوحيد الجهود بين القطاعين الصحي والزراعي عبر تبادل الخبرات والمعلومات الفنية وتنفيذ برامج المكافحة وفق الأسس العلمية والمعايير الفنية المعتمدة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات ويعزز كفاءة التدخلات الميدانية.

ووقّع البروتوكول من جانب وزارة الصحة الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض، ومن جانب وزارة الزراعة الدكتور أحمد عبدالمجيد، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات.

يأتي هذا التعاون تأكيدًا على أهمية تطبيق نهج الصحة الواحدة الذي يقوم على التكامل بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتعزيز الشراكات بين الجهات الوطنية المعنية، بما يدعم استدامة جهود الوقاية والمكافحة ويرفع كفاءة منظومة الصحة العامة في مصر.