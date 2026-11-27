أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي لبسط سلطة الدولة وتعزيز السيادة الوطنية في جميع أنحاء العراق، مشددا على أهمية إخضاع جميع الأسلحة للسيطرة الحصرية للدولة وإنهاء ملفات الفساد وتهريب النفط.

وقال ترامب في تصريح صحفي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية :" ندعم جهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لوضع حد لوجود أسلحة خارج سيطرة الدولة. وندعم بناء عراق موحد ومزدهر وقوي يتخذ قراراته السياسية بنفسه".

وكانت حكومة العراق أعلنت أن خسائر تهريب النفط عبر إقليم كردستان تجاوزت 100 مليار دولار.