عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة اجتماعه الدوري، في جلسته لشهر نوفمبر 2026، برئاسة الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبحضور أعضاء المجلس ونواب المدير التنفيذي لمستشفيات والاستاذد الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات والإدارات المعنية.

واستهل المجلس جلسته بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي السابق لمستشفيات جامعة القاهرة، تقديرًا لما قدمه من جهود وخدمات خلال فترة توليه المسؤولية.الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، في مستهل الاجتماع، أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي وتطبيق الإجراءات المنظمة لسير العمل داخل المستشفيات، بما يضمن انتظام الأداء وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمة الطبية.

وشدد على مسؤولية مسؤولية مديري المستشفيات بالتنسيق مع رؤساء الأقسام في المتابعة المستمرة لمنظومة العمل، وتحديد الفجوات والاحتياجات الفعلية بكل قسم، ووضع الحلول المناسبة لها، مع ضرورة المتابعة الدقيقة لمعدلات الإشغال وقوائم الانتظار، والعمل على تسريع إنجاز الحالات وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما أكد أهمية تعزيز الوحدات الاقتصادية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم موارد المستشفيات واستدامة خدماتها، موضحًا أن ذلك يرتكز على توافر الأطقم الطبية المؤهلة، وانتظام توفير الأدوية والمستهلكات الطبية، إلى جانب توافر البنية التحتية والتجهيزات اللازمة، بما يضمن كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة الطبية.

واستعرض الأستاذ الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات للشؤون المالية والإدارية، جدول أعمال المجلس وما تضمنه من موضوعات وقرارات إدارية وفنية ومالية، مؤكدًا توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لمدة 6 أشهر، بما يضمن انتظام العمل واستمرارية تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات الجامعة

. ووافق المجلس على عدد من التعاقدات والبروتوكولات التي تستهدف دعم وتطوير الخدمات الطبية والتعليمية بالمستشفيات، وشملت مجالات توفير الأجهزة الطبية لمستشفى الأطفال الجامعي «أبو الريش»، والتعاون في البرامج التدريبية الطبية، وتطوير الخدمات العلاجية، وتوفير الأدوية، إلى جانب دعم خدمات المركز القومي للسموم وتطوير وحدات الغسيل الكلوي.

كما وافق المجلس على تغيير مسمى عيادة الصرع بقسم أمراض المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي إلى «عيادة اضطرابات كهربية المخ».

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات الطبية والتخصصية بالمستشفيات، من بينها دعم الخدمات المعملية بمجمع العيادات الخارجية التخصصية للأطفال بمستشفى أبو الريش الياباني، وتوفير التغطية الطبية اللازمة بالمركز القومي للسموم.

كما استعرض المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة منظومة العمل بالمستشفيات، إلى جانب المقترحات المقدمة لدعم الأقسام والوحدات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

واستعرض المجلس تميز منظومة التدريب الطبي بقصر العيني، حصول قسم طب وجراحة العيون بكلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة على اعتماد المجلس العربي للاختصاصات الصحية «البورد العربي» للتدريب في تخصص طب وجراحة العيون، وذلك عقب تقييم شامل لمنظومة التدريب والإمكانات والتجهيزات والبرامج التعليمية والإكلينيكية بالقسم، وفقًا لمعايير المجلس العربي.

وأكد الأستاذ الدكتور حسام صلاح أن هذا الاعتماد يعكس المكانة العلمية المتميزة لقصر العيني، وحرص الكلية على مواصلة تطوير منظومة التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وذات كفاءة عالية.

وفي ختام الاجتماع، وجه الأستاذ الدكتور حسام صلاح الشكر إلى السادة أعضاء مجلس إدارة المستشفيات،