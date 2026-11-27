بلغت قيمة المساهمات المجتمعية المقدمة لدعم أسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والمصابين والمتضررين من الحادث، نحو 240 مليون جنيه، في إطار جهود توفير الدعم والمساندة للأسر المتضررة.

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذه المساهمات تجاوزت 240 مليون جنيه خلال يوم واحد، مشيرًا إلى استمرار فتح باب التبرعات لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المواطنين والمؤسسات للمشاركة في دعم الأسر المتضررة.

وزارة التضامن تنسق صرف التعويضات

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت حسابًا بنكيًا في بنك مصر، إلى جانب إتاحة رقم عبر تطبيق «إنستا باي»، لتلقي التبرعات والمساهمات المالية الموجهة لأسر الضحايا والمصابين.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم أقصى سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسرهم وذوي المتوفين، والعمل على صرف أكبر قدر ممكن من التعويضات الحكومية، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والبنوك وقطاع الأعمال، لتقديم تعويضات استثنائية لأسر الضحايا.

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل التعويضات

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي ستعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن إجمالي المساهمات وآليات توزيع التعويضات على المستحقين، وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.

كما أوضح أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء تتولى استقبال استفسارات أسر الضحايا والمصابين عبر الخط الساخن 16528، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد على التساؤلات المتعلقة بأماكن وجود المصابين والمتوفين وإجراءات التعويضات.

31 وفاة و26 مصابًا في الحادث

وفيما يتعلق بحصيلة الحادث، أشار المستشار محمد عادل إلى أن الحصيلة شبه النهائية بلغت 31 حالة وفاة و26 مصابًا، غادر 5 منهم المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد استمرار متابعة الحكومة لتداعيات الحادث وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم والرعاية للمصابين وأسر الضحايا والمتضررين.