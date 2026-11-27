كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم الجمعة، أن الأضرار الناجمة عن تهريب النفط في إقليم كردستان بعيداً عن وزارة النفط الاتحادية تُقدّر بأكثر من 100 مليار دولار.



وذكر العبودي بحسب وكالة الأنباء العراقية أن ديوان الرقابة المالية أثبت أن الأضرار الناتجة عن تهريب نفط إقليم كردستان خارج منظومة التصدير التابعة لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) تجاوزت 100 مليار دولار، خلال الفترة من 2008 إلى 2025 .

وذكر أن عمليات الإغلاق وتشديد السيطرة على الحدود الدولية تستهدف المهربين، مؤكداً أن الملاحقة القانونية ستشمل أي طرف يثبت تورطه في هدر الثروة السيادية للدولة.

تصدير النفط بعيداً عن شركة تسويق النفط العراقية



وشدد على أن تصدير النفط بعيداً عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) يُعد تهريباً، ما دامت عائداته لا تدخل خزينة الدولة.

وصعّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إجراءاته لمواجهة تهريب النفط والمشتقات النفطية، بإصدار قرارات شملت إيقاف المدير العام لشركة نفط الشمال وعدد من معاونيه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وإقالة رئيس هيئة المنافذ الحدودية، إلى جانب إعفاء قائد عمليات كركوك وقائد شرطتها، على خلفية شبهات تهريب المنتجات النفطية والتقصير في متابعة تلك العمليات.

وتعكس القرارات اتساع نطاق التحقيقات الحكومية في ملف تهريب النفط، لتشمل مسؤولين في القطاع النفطي وأجهزة الأمن والجهات المعنية بإدارة المنافذ الحدودية، في مسعى لتحديد المسؤوليات الإدارية والأمنية عن عمليات التهريب، ومحاسبة المقصرين في منعها أو مراقبتها.