تسببت عاصفة قوية في حالة من الارتباك في عطلة عيد الشكر بأجزاء واسعة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم الخميس، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المستخدمين، حيث أدت الرياح التي وصلت ‌سرعتها إلى 112 كيلومترا في الساعة إلى اقتلاع أشجار وسقوط خطوط كهرباء.

عاصفة قوية في الولايات المتحدة الأمريكية

وغمرت الأمطار الغزيرة المناطق الساحلية بالمياه، في حين حذرت شركات المرافق من أن التربة المشبعة بالأمطار والرياح القوية قد تزيد من مخاطر سقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي.

ويشير موقع (باور أوتيدج دوت يو.إس) إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 836 ألف مشترك حتى الساعة 4:06 مساء ⁠بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



وكانت شركات المرافق والمسؤولون في الولايات قد حذروا من أن تلاقي الرياح القوية القادمة من البحر والأمطار قد يؤدي إلى انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أنه تم رصد أو توقع رياح تتراوح سرعتها بين 50 و70 ميلا في الساعة في أجزاء من ولايات فرجينيا وماريلاند وديلاوير ونيوجيرزي ونيويورك والمناطق الساحلية في نيو إنجلاند.