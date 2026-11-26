لفتت النجمة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة اتسمت بمزيج من الفخامة والنعومة، حيث اختارت أسلوبًا يجمع بين اللون الأسود الكلاسيكي والتفاصيل الجريئة، في ظهور يعكس ذوقها الرفيع وقدرتها على مواكبة أحدث صيحات الموضة.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

اعتمدت هاندا أرتشيل في إطلالتها على معطف أسود أنيق بقصة واسعة وتفاصيل من الريش الأسود، التي أضفت لمسة من الفخامة والحركة على التصميم، كما اختارت تنسيقه مع قطعة سفلية بنقشة مستوحاة من جلد الحمار الوحشي بالأبيض والأسود، لتكسر رتابة اللون الأسود وتمنح الإطلالة طابعًا عصريًا وجريئًا.

وأكملت النجمة التركية إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، مع مكياج ناعم ركز على إبراز جمال عينيها من خلال الرموش الكثيفة وتحديد العينين، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة نيود وردية عززت من جمال ملامحها الطبيعية.

كما ظهرت هاندا بخاتم لافت أضفى لمسة من الأناقة على إطلالتها، فيما اختارت الجلوس على كرسي منسوج من الخوص، في أجواء دافئة تنسجم مع الطابع الشتوي لظهورها.

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل تواصل تألقها في عالم الموضة

تؤكد هذه الإطلالة قدرة هاندا أرتشيل على المزج بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية، إذ لم تعتمد على التصميم الأسود التقليدي فحسب، بل أضافت إليه تفاصيل الريش ونقشة الزيبرا، لتقدم تنسيقًا يجمع بين الجرأة والرقي.

وتُعد الإطلالات الشتوية التي تجمع بين المعاطف ذات التفاصيل المميزة والنقوش الحيوانية من الخيارات اللافتة لعاشقات الموضة، خاصة عند تنسيقها مع مكياج هادئ وإكسسوارات بسيطة تترك مساحة للتصميم الأساسي كي يتصدر المشهد.