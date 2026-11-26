أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد عادل أن أي تعويضات مالية لن تعوض الأسر عن فقدان ذويها أو تجبر آلامها، إلا أن واجب الدولة يفرض عليها التحرك وتقديم جميع أوجه الدعم، بالتعاون مع شركائها من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني.

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات مساء اليوم الخميس أن إجمالي المساهمات والتبرعات الطوعية التي جرى الإعلان عنها لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بلغت نحو 200 مليون جنيه، خلال فترة تتراوح بين 6 و7 ساعات من إطلاق رئيس الوزراء الدعوة للمشاركة المجتمعية.

وأوضح أن عددا من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني استجابوا لدعوة الحكومة لتقديم تعويضات استثنائية لأسر المتوفين والمصابين.. مضيفا أن مساهمات الجمعيات الأهلية بلغت نحو 24 مليون جنيه.

فيما وجه البنك المركزي المصري اتحاد بنوك مصر بتقديم دعم مبدئي بقيمة 60 مليون جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن قطاع الطيران المدني، بشقيه العام والخاص، خصص 30 مليون جنيه لدعم المتضررين من الحادث .