ثمّن محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي، تنفيذ مشروع مستشفى سفاجا المركزي الجديد بتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليار ومائة خمسة وخمسون مليون جنيه، مؤكدًا أن المشروع يمثل استجابة لاحتياج حقيقي ومطلب ملح لأهالي سفاجا ظل قائمًا منذ سنوات، لما يمثله من أهمية في دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ووجّه المحافظ، في بيان، الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والقيادة السياسية، على دعمها المستمر للقطاع الصحي بمحافظة البحر الأحمر، وحرصها على تنفيذ المشروعات التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، خاصة في المدن والمناطق التي تحتاج إلى دعم وتطوير خدماتها الصحية.

وأكد أن إنشاء المستشفى الجديدة علي مساحة 40 الف م2 بالظهير السياحي الغربي بمدينة سفاجا؛ يمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية بها، ويوفر خدمات طبية داخل المدينة والمناطق المحيطة بها، بما يخفف عن المواطنين مشقة الانتقال إلى مدن أخرى للحصول على الخدمات والرعاية الطبية.

وأشاد المحافظ بجهود الدكتور إسماعيل العربي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، في متابعة ملفات تطوير القطاع الصحي بالمحافظة والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة لضمان تنفيذ المشروع وفق المواصفات والبرامج الزمنية المحددة.

وبحسب أمر الإسناد الصادر عن وزارة الصحة والسكان – الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، تبلغ مدة تنفيذ المشروع 24 شهرًا، بما يمهد لإنشاء صرح طبي جديد يخدم أهالي سفاجا، ويدعم قدرة المحافظة على توفير خدمات صحية متكاملة لأبنائها.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة ستواصل التنسيق مع وزارة الصحة والجهات المنفذة لتيسير إجراءات التنفيذ ومتابعة مراحل المشروع، بما يضمن إنجازه في المواعيد المحددة وتحقيق الاستفادة المرجوة منه لأهالي سفاجا.