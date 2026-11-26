أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول أجر من يتوفى بسبب الحريق، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشّر من يموتون بهذه الأسباب بأجر الشهادة عند الله سبحانه وتعالى.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن منزلة الشهادة لا تقتصر على من يُقتل في سبيل الله، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المطعون شهيد، والغريق شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد».

وأشار إلى أن الحوادث المؤلمة التي تزهق فيها الأرواح ويصاب فيها الأبرياء تترك ألمًا عميقًا في نفوس الأسر، مؤكدًا أن هذه البشرى النبوية تحمل رسالة مواساة لكل من فقد والده أو ابنه أو زوجته أو زوجها أو أخاه أو أخته في حادث أليم أو حريق، بأن لهم أجر الشهداء عند الله سبحانه وتعالى.

وأوضح أن سبب حصول أصحاب هذه الحالات على أجر الشهادة يرجع إلى شدة ما تعرضوا له من ألم ومعاناة، مستشهدًا بقول الإمام النووي رضي الله عنه إن هذه الموتات التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم لها أجر الشهادة بسبب شدتها وكثرة الألم الذي يصاحبها.

هل ضحايا الزلازل والحريق شهداء؟

كما أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الأشخاص الذين ينالون أجر الشهادة عند وفاتهم في الحوادث والكوارث، موضحًا أن الشهادة ليست قاصرة على من يُقتل في سبيل الله أثناء المعارك دفاعًا عن الأرض والعِرض والوطن.

وأوضح الشيخ محمود الطحان، خلال تصريح له، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنواعًا متعددة من الشهداء، من بينها من يموت تحت الأنقاض أو نتيجة انهيار المباني، ومن يتوفى بسبب مرض في البطن، أو الطاعون والأوبئة، وكذلك من يموت غرقًا أو حرقًا.

وأشار إلى أن من يموت تحت أنقاض منزله بسبب زلزال أو حادث انهيار، أو يتوفى نتيجة مرض في البطن، أو بسبب وباء مثل كورونا، أو يموت غرقًا أو حرقًا، ينال أجر الشهيد عند الله سبحانه وتعالى، وذلك من رحمته وفضله وكرمه على أمة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن وصف هؤلاء بالشهداء يتعلق بالأجر والثواب عند الله، ولا يعني تغيير أحكام تجهيز المتوفى، موضحًا أنهم يُغسّلون ويُكفّنون ويُصلّى عليهم كغيرهم من الموتى.