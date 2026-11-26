آثار حادث الدائري في الوراق حالة كبيرة من الصدمة والحزن سيطرت على الشارع المصري ووقع عشرات الضحايا المصابين بالحروق.

​تصنف الحروق الشديدة والتي تشمل حروق الدرجة الثالثة العميقة، وحروق الدرجة الثانية التي تغطي مساحات واسعة من الجسم، أو الحروق التي تصيب المناطق الحساسة كالوجه والمفاصل ومجرى التنفس، كحالات طبية طارئة تهدد الحياة، وتتطلب نقلاً فورياً إلى وحدة متخصصة في علاج الحروق لضمان النجاة ومنع المضاعفات.

ولكن في مثل هذه الحوادث الكبرى نحتاج لعلاج طبي عاجل لحين التدخل الطبي وذلك وفي نفس الوقت يجب التوعية بالإجراءات الطبية المتبعة في المستشفى وذلك وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك.

​ التدخل الإسعافي الفوري وإنعاش السوائل

​عند وصول المصاب إلى المستشفى، يركز الفريق الطبي في الساعات الأولى على إبقاء وظائف الجسم الحيوية مستقرة:

​تأمين مجرى التنفس: إذا استنشق المصاب دخاناً ساخناً أو غازات سامة، قد يتورم مجرى التنفس بسرعة لذا يلجأ الأطباء فوراً إلى إعطاء الأكسجين النقي أو تركيب أنبوب تنفس صناعي قبل انسداد الشعب الهوائية.

​تعويض السوائل المفقودة عبر الوريد : يفقد الجسم كميات هائلة من السوائل والبروتينات عبر الجلد المحترق، مما قد يؤدي إلى صدمة دورانية حادة وهبوط الضغط و يحسب الأطباء بدقة كمية المحاليل الوريدية اللازمة خلال أول 24 ساعة للحفاظ على تدفق الدم إلى الكلى والأعضاء الحيوية.



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السيطرة على الألم والوقاية من العدوى

​الجلد المحترق يفقد وظيفته كحاجز طبيعي ضد البكتيريا، مما يجعل العدوى الخطر الأكبر الذي يهدد حياة المصاب بعد تجاوز مرحلة الصدمة:

​المسكنات القوية: تُعطى مسكنات الألم القوية عبر الوريد بشكل مستمر، خاصة أثناء جلسات تغيير الضمادات وتنظيف الجروح.

​الوقاية من التيتانوس والعدوى: يتلقى المصاب جرعة تنشيطية من لقاح الكزاز التيتانوس، وتُستخدم مراهم ومضادات حيوية موضعية متخصصة مثل سلفاديازين الفضة أو ضمادات الفضة المتطورة لمنع نمو البكتيريا، بينما تُستخدم المضادات الحيوية الوريدية فقط عند ظهور علامات عدوى فعلية لتجنب مقاومة البكتيريا.

التدخلات الجراحية وترميم الجلد

​في الحروق الشديدة والعميقة، لا يستطيع الجلد تجديد نفسه تلقائيا، لذا يتطلب الأمر تدخلاً جراحياً:

​إزالة الأنسجة الميتة: يقوم الجراحون بتنظيف الجرح وإزالة الجلد المتفحم والأنسجة التالفة لمنع التسمم البكتيري وتهيئة المنطقة للالتئام.

​شق الأنسجة المتصلبة : في الحروق الدائرية العميقة حول الصدر أو الأطراف، قد يضغط الجلد المحترق المتيبس على الأوعية الدموية أو يعيق حركة التنفس فيجري الجراح شقوقاً طولية عاجلة لتحرير الضغط واستعادة الدورة الدموية.

​ترقيع الجلد

يتم أخذ طبقة رقيقة من الجلد السليم من منطقة أخرى في جسم المريض أو استخدام بدائل جلدية صناعية وحيوية مؤقتة في الحروق الواسعة جداً لزراعتها فوق المنطقة المحترقة لتغطية الجرح وتسريع الشفاء.

​التغذية العلاجية المكثفة

​يستهلك الجسم المصاب بحروق شديدة طاقة وسعرات حرارية مضاعفة لإعادة بناء الأنسجة ومقاومة الالتهاب، لذلك يضع أخصائيو التغذية نظاماً غذائياً عالي البروتين والسعرات الحرارية، وقد يتم اللجوء إلى التغذية الأنبوبية عبر المعدة إذا لم يتمكن المريض من تناول الطعام الكافي بنفسه.



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إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي

​تبدأ مرحلة التأهيل مبكراً بالتوازي مع العلاج الجراحي لمنع الإعاقات الحركية الدائمة:

​العلاج الطبيعي والوظيفي: تمارين تمدد يومية لمنع انكماش الجلد والتقفعات الندبية وذلك فوق المفاصل وضمان استعادة القدرة على الحركة.

​الجبائر والملابس الضاغطة: ارتداء ملابس ضاغطة مخصصة لعدة أشهر بعد التئام الجروح لتقليل سماكة الندبات وتحسين مظهر الجلد ومرونته، بالإضافة إلى الدعم النفسي لمساعدة المصاب على تجاوز صدمة الحادث.