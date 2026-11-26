تقدم بي واي دي سيارتها سيل 5 موديل 2027 في السوق السعودي، ضمن فئة السيدان التي تجمع بين التصميم العصري ومنظومة الدفع الهجينة القابلة للشحن الخارجي، وتقدم السيارة من خلال فئتين من التجهيزات هما Design وComfort.

أبعاد BYD سيل 5

تحمل BYD Seal 5 2027 أبعادًا خارجية تضعها ضمن فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم، إذ يبلغ طولها 4,780 مم، ويصل عرضها إلى 1,837 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,515 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,718 مم، أما مساحة صندوق الأمتعة الخلفي فتصل إلى 522 لترًا.

بي واي دي BYD سيل 5

محرك بي واي دي BYD سيل 5

تعتمد بي واي دي سيل 5 موديل 2027 على نظام دفع هجين قابل للشحن الخارجي، يجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي واحد، وتنتقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير من نوع E-CVT.

بي واي دي BYD سيل 5

وتبلغ القوة الإجمالية لمنظومة الدفع 175 حصانًا، مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 16.6 كيلومتر لكل لتر، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 65 لترًا، وتوفر هذه المنظومة إمكانية التنقل باستخدام الطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 45 كيلومترًا، اعتمادًا على شحنة البطارية وظروف القيادة، وتصل سعة البطارية إلى 7.85 كيلوواط ساعة.

بي واي دي BYD سيل 5

مدى القيادة والتسارع في BYD Seal 5

يصل مدى القيادة الإجمالي للسيارة E-CVT إلى 1,045 كيلومترًا، وعلى صعيد الأداء، تستطيع السيارة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 180 كيلومترًا في الساعة، بينما تستغرق عملية التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة نحو 8.7 ثانية.

بي واي دي BYD سيل 5

سعر بي واي دي سيل 5 موديل 2027 في السعودية

تقدم سيارة بي واي دي BYD سيل 5 موديل 2027 في السوق السعودي بفئتين هما Design وComfort، ويتراوح سعرها وفقًا للتجهيزات بين 83,900 ريال و92,900 ريال سعودي.