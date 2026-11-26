شهدت الدورة الثالثة من مهرجان الفيوم خلال ندوتها الثانية فى اليوم الاول من المهرجان تحت شعار ( قوة الشراكات ) والذي حضرها كل من سفيرة الاتحاد الأوروبي و الفنانة الهام شاهين و النائب احمد فتحي .



كلمة الفنانة إلهام شاهين خلال فعاليات المهرجان



الفنانة إلهام شاهين اكدت خلال كلمتها فى بداية الندوة ان الشباب هم المستقبل ومع تطور العصر أصبحت هناك آليات مختلفة ولكن لا احد يتمكن من فعل شىء بمفرده وبالتالي اسعد اننا هنا فى ندوة بعنوان قوة الشراكات .

وأضافت : أنا فخورة بكل الشباب ممن حضروا المهرجان واشعر مع مبادرة تمكين المرأة و الشباب فى المجتمع ليصبحوا قادة و أصحاب رأي وهذا ما يبني شخصية الانسان المصري .

سفير الاتحاد الأوروبي : سعيدة برؤية ما يحدث امامي

وخلال الندوة تحدثت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن فخرها بما شاهدته فى المهرجان من تنظيم ومناقشة مثمرة استمعت فيها الي اراء شباب مثقف وواعي الي حد كبير .

واختتمت الفنانة الهام شاهين الندوة بشكر المخرج هاني لاشين رئيس المهرجان ومدير المهرجان سيد عبد الخالق قائلة : ما يحدث على ارض الواقع فى مهرجان الفيوم هو نجاح حقيقي لان مبادرة بمثل هذا الحجم لقوة الشراكات ما بين مؤسسات مختلفة تجني ثمارها وذلك تحت رعاية مهرجان الفيوم .



كما شهدت الندوة حديث لأصوات شبابية استفادت من قوة الشراكات والمبادرات ما بين مخرج شاب اكد ان مهرجان الفيوم كان بمثابة المنقذ له بعدما اعتبرت الدورة الاولي نافذة له ليتعلم عن طريق برنامج الورش ويعمل بعدها فى ١٨ فيلم .