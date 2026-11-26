أكد الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من يموت تحت أنقاض منزله بسبب زلزال أو حادث انهيار، أو يتوفى نتيجة مرض في البطن، أو بسبب وباء مثل كورونا، أو يموت غرقًا أو حرقًا؛ ينال أجر الشهيد عند الله- سبحانه وتعالى-، وذلك من رحمته وفضله وكرمه على أمة النبي- صلى الله عليه وسلم-.

وأجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الأشخاص الذين ينالون أجر الشهادة عند وفاتهم في الحوادث والكوارث، موضحًا أن الشهادة ليست قاصرة على من يُقتل في سبيل الله أثناء المعارك دفاعًا عن الأرض والعِرض والوطن.

أنواع الشهادة في سبيل الله

وأوضح الشيخ محمود الطحان، خلال تصريح له، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- بيّن أنواعًا متعددة من الشهداء، من بينها من يموت تحت الأنقاض، أو نتيجة انهيار المباني، ومن يتوفى بسبب مرض في البطن، أو الطاعون والأوبئة، وكذلك من يموت غرقًا أو حرقًا.

وأكد أن وصف هؤلاء بـ«الشهداء» يتعلق بـ«الأجر والثواب عند الله»، ولا يعني تغيير أحكام تجهيز المتوفى، موضحًا أنهم يُغسّلون ويُكفّنون ويُصلّى عليهم كغيرهم من الموتى.