أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بموقف شابين مصريين سارعا إلى تحذير المواطنين وإنقاذ الآخرين فور وقوع حادث دائري الوراق، مؤكدًا أن المشهد يعكس شهامة المصريين وروح التضامن والتضحية التي تظهر في أصعب اللحظات.

وقال أبو بكرمقدم برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة النهار، إن صورة الشابين انتشرت على نطاق عالمي، وتداولتها وكالات الأنباء الدولية، بعدما وثقت اندفاعهما نحو موقع الحادث لتحذير الآخرين، رغم خطورة الموقف ووجود النيران بالقرب منهما.

وأضاف أن التصرف الذي أقدم عليه الشابان يعكس قيمة إنسانية استثنائية، موضحًا أن رد الفعل الطبيعي للإنسان في مثل هذه الظروف قد يكون الهروب والبحث عن النجاة بنفسه، لكن الشابين اختارا الاتجاه نحو الخطر بدافع إنساني ورغبة في حماية الآخرين.

وأشار إلى أن المشهد يستحق التوقف أمامه، خاصة أن الشابين لم يترددا في الإسراع نحو موقع الحادث، رغم احتمالية تعرضهما للخطر، مؤكدًا أن هذه الروح تعبر عن معدن المصريين وشهامتهم في المواقف الصعبة.

وتابع أبو بكر مشيدًا بالشابين: «بص اللهفة بتاعة الولدين دول وهما رايحين عشان يحذروا الناس، رغم إن النار وراهم، يعني هو رايح كان ممكن يبقى جثة زي الباقيين».

وأكد أن هذا النموذج من التضحية والشهامة لا يمكن تقديره بالمال، قائلًا إن ما أظهره الشابان من شجاعة وإيثار قيمة إنسانية غالية لا تُشترى بالأموال، مضيفًا: «دي مصر بقى.. الشباب العظيم المحترم ده، دي مصر».