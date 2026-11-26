أعربت الحكومة اليابانية، اليوم /الخميس/، عن أسفها للولايات المتحدة بشأن خطط واشنطن لفرض رسوم جمركية جديدة على اليابان، رافضة في الوقت ذاته مزاعم الجانب الأمريكي بوجود "طاقة إنتاجية فائضة هيكلية" باعتبارها لا أساس لها من الصحة.

وقال مينورو كيهارا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني- في مؤتمر صحفي، اليوم- "لا توجد لدى اليابان طاقة إنتاجية فائضة هيكلية".

وأشار إلى أن الحكومة اليابانية أعربت عن أسفها إزاء هذا الأمر عبر سفارتها في واشنطن، وتعتزم تقديم وجهة نظرها خلال فترة تلقي التعليقات العامة التي تسبق البدء في تطبيق الرسوم المقترحة، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

كان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أعلن أن واشنطن تعتزم فرض رسوم جمركية على اليابان و13 اقتصادا آخر بسبب "فائض الإنتاج".

ومن المقرر أن يبلغ الحد الأقصى للرسوم المقترحة 15%، وهي نسبة تقع ضمن النطاق المتفق عليه في الاتفاقية التجارية التي أبرمها البلدان العام الماضي.

ومع ذلك، تشعر طوكيو بالقلق من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- التي ألمحت إلى عزمها الإبقاء على سياساتها التجارية الحمائية رغم الهزيمة التاريخية التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية هذا الشهر- قد تقدم على فرض المزيد من الرسوم الجمركية.