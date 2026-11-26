أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تعديلًا على طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، المقرر إقامتها يوم 4 ديسمبر المقبل، على ملعب علي عمار بالجزائر، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر «كاف» تعيين الليبي باسم سيف النصر مساعدًا أول بدلًا من التونسي خليل حساني، ضمن التعديلات التي طرأت على الطاقم المكلف بإدارة اللقاء.

وأصبح طاقم التحكيم يضم الليبي معتز إبراهيم حكمًا للساحة، ويعاونه مواطناه باسم سيف النصر مساعدًا أول، وعليات محمد منجي مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى الليبي المبروك محمد مهام الحكم الرابع.

كما قرر الاتحاد الأفريقي تعيين الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكمًا لتقنية الفيديو، والكيني ستيفن إليازار أونياجو ييمبي حكمًا مساعدًا له.

واختار الاتحاد الأفريقي التونسي بلحسن بسامرة مراقبًا للمباراة، والكاميروني إيفاريست مينكواندي مراقبًا للحكام.