حل الفنان أحمد رمزي ضيفًا على برنامج ما وراء النجوم، ، وتحدث خلال الحلقة عن مشاركته في مسلسل نجم الموسم، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، كاشفًا عن طبيعة الشخصية التي يقدمها وحجم المجهود الذي بذله في العمل.

وقال أحمد رمزي : بعمل دور خالد أمريكا في نجم الموسم، وهو الأخ الأصغر لأحمد فهمي، ونفسي المسلسل ينجح ويكسر الدنيا، لأني بذلت مجهود كبير في التحضير ليه، واستنوا نجم الموسم في رمضان 2027.



أبطال مسلسل نجم الموسم

وتضم قائمة أبطال مسلسل نجم الموسم بجوار أحمد فهمي وأحمد رمزي كل من : ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبدالعزيز، كريم عبدالخالق، مصطفى بسيط، وسارة عبدالرحمن، ويظهر أحمد فهمي في أحداث العمل بشخصية موظف في بنك.



ومسلسل نجم الموسم مكون من 15 حلقة، وينتمي إلى الأعمال الدرامية القصيرة، ومن إخراج حسين المنباوي، ويعتمد المسلسل على ورشة كتابة Exi الخاصة بأحمد فهمي، والتي تضم ضياء محمد ومحمد عبدالله وأحمد درويش ومعتز حمادي، والعمل من إنتاج سينرجي، برعاية المنتج تامر مرسي.



آخر أعمال أحمد رمزي

وعُرض لـ أحمد رمزي في رمضان الماضي مسلسل فخر الدلتا وهو مكون من 30 حلقة، والعمل شارك فيه بجانب أحمد رمزي كل من تارا عبود، خالد زكي، أحمد عصام السيد، حنان يوسف، انتصار، محمد محمود، تامر هجرس، وعدد من الوجوه الجديدة من بينهم أحمد هشام وفرح عزت، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف من بينهم شيكو، ونسرين أمين، ومحمد عبدالعظيم، والعمل قصة عبدالرحمن جاويش، وإخراج هادي بسيوني، وإنتاج شركة وايت فيلمز لـ مصطفى العوضي.