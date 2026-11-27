أدى عدد من الأهالي والمواطنين صلاة الغائب بمساجد القليوبية ، على أرواح ضحايا الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة الوراق، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على الأهالي، تأثرًا بحجم الخسائر البشرية التي خلفها الحادث.



وشهدت الصلاة أجواءً من الخشوع والدعاء للضحايا بالرحمة والمغفرة، ولأسرهم بالصبر والسلوان، فيما دعا المصلون الله عز وجل أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجميع من كل مكروه.

وكانت منطقة الوراق قد شهدت حادثًا مأساويًا إثر اندلاع حريق هائل امتدت ألسنة اللهب خلاله إلى عدد من السيارات، من بينها سيارة نقل مواد بترولية، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية وسقوط عدد من الضحايا والمصابين، وسط حالة من الاستنفار للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وتعاملت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف مع تداعيات الحادث، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع الحريق.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة وأسر الضحايا، الذين عاشوا ساعات عصيبة عقب وقوع الحادث، في انتظار الاطمئنان على ذويهم وتشييع جثامين المتوفين إلى مثواهم الأخير.