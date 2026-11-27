أكد الشيخ أحمد المشد، عضو المركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الالتزام بقواعد المرور وتحمل المسؤولية من الأمور التي تحمي المجتمع من كثير من المخاطر والأضرار، مشددًا على أن الطريق حق للجميع، وليس مكانًا للاستعراض أو التهور أو إظهار القوة على حساب حياة الآخرين.

وأضاف أحمد المشد، خلال لقائه مع محمد حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السرعة الزائدة والسلوكيات غير المسؤولة على الطرق قد تتسبب في إزهاق الأرواح، موضحًا أن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم أكدت أهمية احترام حق الطريق وكف الأذى عن الآخرين.

وأشار إلى أن تربية الأبناء على تحمل المسؤولية وعدم إيذاء الناس واجب على الجميع، لافتًا إلى أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فما بالنا بمن يتسبب في أذى الآخرين ويعرض حياتهم للخطر نتيجة الإهمال وعدم الالتزام.

وحذر من استغلال حوادث الطرق ونشر صور الضحايا لتحقيق المشاهدات، مؤكدًا أن هذا السلوك يؤذي أسر الضحايا ويستغل أحزانهم لمصالح شخصية، داعيًا إلى مراعاة مشاعر الآخرين والرحمة بهم، فالجميع معرض للابتلاء والمصائب.



