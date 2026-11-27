أدى الآلاف من المصلين في مسجد السيدة نفيسة، صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الوراق والطريق الدائري.

ونشرت القناة الأولى بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر والتي من المقرر أن يعقبها أداء صلاة الغائب على ضحايا حادث الوراق والطريق الدائري.

إقامة صلاة الغائب

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بإقامة صلاة الغائب اليوم عقب صلاة الجمعة على شهداء الوطن ضحايا حادث الوراق.

وقال شيخ الأزهر الشريف، في بيان، إن "قلوبنا تعتصر ألمًا لفقدان هذه الأرواح البريئة"، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الجلل.

ودعا فضيلته المولى عز وجل أن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلطف بهم، ويخفف آلامهم، وأن يوفق فرق الإنقاذ والإسعاف في أداء مهامهم، ويعينهم على مواصلة جهودهم، وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يكلل مساعيهم بالنجاح في إنقاذ المصابين، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وأهلها من كل مكروه وسوء.

موضوع خطبة الجمعة

ونشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة اليوم، الموافق 17 جمادى الآخرة 1448هـ، والمقالات التابعة لها، عبر منصتها الرقمية، بعنوان «التسامح.. ركيزة بناء وصمام أمان».

وأشارت الوزارة إلى أن هدف الخطبة والرسالة المراد توصيلها إلى جمهور المسجد يتمثل في إبراز قيمة التسامح باعتباره ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتماسكة والمستقرة والآمنة، وبيان أثره في نشر المحبة، وجمع القلوب، وترسيخ ثقافة العفو وقبول الاختلاف.

ووجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتخصيص الخطبة الثانية من خطبة الجمعة غدًا للحديث عن حتمية التكاتف والتراحم والتعاون وقت الأزمات، في ضوء الأحداث الراهنة، وحرصًا على تعزيز روح التضامن بين أبناء الوطن، وترسيخ معاني الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات والشدائد.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تماسك المصريين ووقوف بعضهم إلى جوار بعض في أوقات الشدائد يمثلان صورة عظيمة من صور الوعي الوطني والتكافل الإنساني، ويعكسان صدق التدين والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية التي تدعو إلى التراحم والتعاون وتحمل المسؤولية المشتركة.