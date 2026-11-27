أصدرت وزارة المالية الإماراتية أول سندات خزينة رقمية للحكومة الاتحادية بقيمة 180 مليون درهم (نحو 50 مليون دولار)، باستخدام التقنيات الرقمية عبر البنية التحتية الرقمية للأسواق المالية (D-FMI) التابعة ليوروكلير، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي.

وتعكس هذة الخطوة توجه دولة الإمارات نحو تطوير أسواق رأس المال وتبني التقنيات المالية الحديثة في إدارة الدين العام.



ويمثل هذا الإصدار خطوة استراتيجية في مسيرة تطوير سوق الدين المحلي، من خلال توظيف التقنيات الرقمية في إصدار وتسوية السندات الحكومية، بما يعزز كفاءة العمليات المالية ويدعم تبني حلول مبتكرة في أسواق رأس المال.



ويتميز الإصدار بالجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة وأنظمة الأسواق المالية التقليدية، بما في ذلك إدراجه للتداول في السوق الثانوية على ناسداك دبي، بما يعزز التكامل بينهما ويدعم التحول التدريجي نحو استخدام التقنيات الحديثة في إصدار وتداول أدوات الدين السيادية.



وجرى تنفيذ الإصدار بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية المحلية والعالمية الرائدة، في إطار شراكة استراتيجية تعكس أهمية تكامل الخبرات والقدرات التقنية والمالية في تطوير أسواق رأس المال، ودعم تبني الحلول الرقمية المبتكرة.