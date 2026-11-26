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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت بالطائرات المسيّرة، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنّية الشفاء العاجل للمصابين.