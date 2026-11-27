واصل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، تأكيد مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية، بعدما احتل المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال العقد الحالي، برصيد 137 هدفًا، وفقًا للإحصائية المنشورة.

محمد صلاح في المركز الخامس بقائمة هدافي الدوريات الأوروبية

وكشفت الإحصائية عن تواجد محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية الكبرى خلال عشرينيات القرن الحالي، متفوقًا على عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، في إنجاز يعكس استمراريته التهديفية وقدرته على المنافسة مع كبار المهاجمين في أوروبا.

وجاء قائد منتخب مصر في المركز الخامس برصيد 137 هدفًا، خلف الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، الذي تصدر القائمة برصيد 198 هدفًا، يليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المركز الثاني بـ193 هدفًا.

واحتل الإنجليزي هاري كين المركز الثالث بعدما سجل 190 هدفًا، بينما جاء النرويجي إيرلينج هالاند في المركز الرابع برصيد 183 هدفًا، ليحل محمد صلاح خامسًا متقدمًا على الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ترتيب أكثر 10 لاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى

وجاء ترتيب قائمة الهدافين وفقًا للأرقام الواردة في الإحصائية على النحو التالي:

كيليان مبابي – فرنسا: 198 هدفًا. روبرت ليفاندوفسكي – بولندا: 193 هدفًا. هاري كين – إنجلترا: 190 هدفًا. إيرلينج هالاند – النرويج: 183 هدفًا. محمد صلاح – مصر: 137 هدفًا. لاوتارو مارتينيز – الأرجنتين: 130 هدفًا. سيرهو غيراسي – غينيا: 108 أهداف. تشيرو إيموبيلي – إيطاليا: 104 أهداف. أنتي بوديمير – كرواتيا: 103 أهداف. وسام بن يدر – فرنسا: 98 هدفًا. باتريك شيك – التشيك: 98 هدفًا.

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في الملاعب الأوروبية

ويعكس احتلال محمد صلاح المركز الخامس في هذه القائمة القيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها النجم المصري، بعدما نجح في منافسة مجموعة من أبرز المهاجمين على الساحة العالمية، يتقدمهم مبابي وليفاندوفسكي وكين وهالاند.

ويؤكد هذا الرقم حجم التأثير التهديفي لصلاح خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبح أحد أبرز نجوم الكرة المصرية والعربية، ونجح في ترسيخ اسمه بين كبار هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بفضل استمراريته وقدرته على صناعة الفارق أمام مختلف المنافسين.