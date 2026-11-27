عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً مع المهندس محمود العناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وعدد من قيادات الاتحاد وكبرى الشركات العاملة في القطاع، لبحث سبل النهوض بصناعة الدواجن واستدامتها وتذليل أى تحديات قد تواجه المربين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير الزراعة لمتابعة مستجدات العمل بالقطاع الزراعي بشقيه النباتى والحيوانى والأنشطة المرتبطة به، والوقوف على أى تحديات ميدانية قد تواجه المنتجين والعمل علي تحليلها في مهدها لضمان تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

وشهد الاجتماع حضور كل من المهندس أنور العبد، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وبعض ممثلي الشركات الكبرى العاملة في المجال، وبعض قيادات الوزارة.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف الراهن لصناعة الدواجن في مصر، وبحث الآليات المثلى التي تضمن الحفاظ على توازن السوق واستمرار دوران عجلة الإنتاج دون الإضرار بالمنتجين مع توفير كل المنتجات الداجنه في السوق المحلي بأسعار مناسبه وفتح اسواق عربيه واجنبيه جديده تستوعب الفائض عن الاحتياجات من الانتاج المحلي

وأكد وزير الزراعة، أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بدعم صغار المنتجين والمربين باعتبارهم ركيزة أساسية في هذه الصناعة الحيوية، مشدداً على العمل لتوفير حزم من الفرص التمويلية الميسرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدتهم على تطوير عنابرهم ورفع كفاءتها الإنتاجية، وضمان استمرارهم في المنظومة وحمايتهم من أي تقلبات سوقية.

من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بحرص وزارة الزراعة على التواصل المستمر والتنسيق المشترك لدراسة أى مشكلات مرتبطه بالصناعه أولاً بأول، مؤكدين التزام المنتجين بالعمل جنباً إلى جنب مع الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة.