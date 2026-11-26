تفقد الدكتور جابر محمد الكلحي، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، سير العمل وانتظام عمليات صرف الأسمدة الزراعية بجمعية الحبيل التابعة لإدارة البياضية الزراعية، وذلك لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صغار المزارعين «المليون فدان»، والوقوف على آليات العمل بدورة الحصر الحيازي 2026/2029، والتأكد من انتظام صرف الحصص المقررة ووصول الدعم إلى مستحقيه دون معوقات.

جاءت الجولة تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، وبمتابعة قيادات وزارة الزراعة؛ الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتورة رحاب محمد، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

ورافق وكيل وزارة الزراعة خلال الجولة المهندس مساعد حمزة العادلي، مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية، والمهندس إدوار عزمي عبد الله، مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعي، حيث تابعوا آليات العمل داخل الجمعية ومدى انتظام إجراءات صرف الأسمدة والتيسير على المزارعين، بما يضمن تلبية احتياجات الموسم الزراعي وتعزيز كفاءة المنظومة الخدمية والتعاونية.

وأكد الدكتور جابر محمد الكلحي، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، انتظام عمليات صرف الأسمدة الزراعية، في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج في المواعيد المحددة، مشددا على ضرورة حسن التعامل مع المزارعين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجههم، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستفادة المرجوة من المبادرات التي تستهدف دعم القطاع الزراعي وصغار المزارعين.