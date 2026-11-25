أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتعاون مع مديرية التموين بمحافظة الأقصر، ضبط نحو 10 أطنان من المخللات، خلال حملة رقابية مشتركة استهدفت موقعًا غير مرخص لتصنيع وتجهيز المخللات، أُقيم داخل عشة بدائية وسط الأراضي الزراعية.

وأظهرت المعاينة أن الموقع غير مخصص أو مجهز لمزاولة أي نشاط غذائي، ويفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية والإنشائية الواجب توافرها في أماكن تصنيع الأغذية، الأمر الذي يعرّض المنتجات لمخاطر التلوث نتيجة تعرضها المباشر للأتربة والحشرات والقوارض.

وعلى الفور، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة وفقًا للإجراءات المتبعة.

وتؤكد الهيئة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة في مختلف المحافظات، وعدم التهاون مع أي نشاط غير مرخص أو ممارسات عشوائية في تصنيع الأغذية وتداولها، مشددة على أن سلامة الغذاء تبدأ من مكان إنتاجه، وأن صحة المواطنين أولوية لا تقبل المساومة.