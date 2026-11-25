تفقد الدكتور أحمد الصغير مصطفى، مدير عام شؤون هيئة التعليم برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور مصطفى أبو الحجاج، مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم بمنطقة أسوان الأزهرية، اليوم الأربعاء، اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، والمنعقدة بمعهد الإمام الشعراوي بأسوان؛ للاطمئنان على انتظام اللجان وسير الاختبارات في أجواء من الانضباط والالتزام.

ويأتى ذلك توجيهات الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الدكتور أبو اليزيد سلامة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، والدكتور سيد حسن، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون المناطق .

جاء ذلك بحضور الشيخ أحمد رضوان، مدير فروع الرواق الأزهري بأسوان، والدكتور مصطفى عبدالجليل، مدير التعليم الإعدادي بالمنطقة.

وخلال الزيارة، عُقد اجتماع مع منسقي الرواق الأزهري؛ لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على آليات تنفيذ الاختبارات، ومناقشة سبل تطوير الأداء والارتقاء بالعملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد اللقاء أن الرواق الأزهري يمثل أحد الأدوار الرائدة للأزهر الشريف في نشر العلم الصحيح وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم علومه، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم ومساندة قيادات الأزهر الشريف، بما يعزز رسالة الأزهر العلمية والدعوية والتربوية في المجتمع.