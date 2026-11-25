شارك المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، في فعاليات الجلسة الثانية للملتقى الحضري العربي حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي عقدت بعنوان " الحكومات الفاعلة في مجال توطين أهداف التنمية المستدامة " ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( (UN-Habitat.

مشاركة عربية ودولية لتبادل الخبرات والتجارب

وشهدت الجلسة مشاركة سكينة آيت القاضى رئيسة مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالمغرب (موئل الأمم المتحدة) ، وعهود عناية، مدير البرامج والسياسات بالإتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، ولينا خليل موسى عطيات، رئيس قسم إدارة البيئة الحضرية بمديرية التخطيط الشمولي بوزارة الإدارة المحلية الأردنية ، وخالد بن محمد بن عبد الرحمن الغملاس، وكيل الوزارة للتخطيط الحضرى والأراضى بوزارة البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية.

تعزيز دور الحكومات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة



وتناولت الجلسة أهمية الدور الذي تقوم به الحكومات المحلية في تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، من خلال تطوير آليات التخطيط الحضرى، ورفع كفاءة الإدارة المحلية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات والجهات المعنية.

كما عكست المشاركة أهمية تبادل الخبرات والتجارب العربية في التعامل مع التحديات الحضرية، والإستفادة من الممارسات الناجحة في دعم التنمية المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بالمدن والمجتمعات العمرانية.

