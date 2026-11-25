عقد مجلس جامعة الأقصر اجتماعه الدوري رقم 95، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بتطوير المنظومة التعليمية والبحثية والخدمية، ودعم الطلاب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على إطلاق مبادرة "اطمن بدري" لإجراء المسح الصحي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بين طلاب الجامعة والعاملين بها، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر، والاهتمام بالصحة العامة لمنسوبيها.

كما وافق المجلس على زيادة نسبة مساهمة الجامعة في تحمل تكاليف العلاج الدوري وخدمات التحاليل الطبية والفحوصات الإشعاعية للطلاب غير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لتصبح 75% من إجمالي التكاليف بدلًا من 50%، دعمًا للطلاب وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم.

وفي إطار دعم الكوادر الأكاديمية الشابة، وافق المجلس على إعفاء المعيدين والمدرسين المساعدين المسجلين بالجامعات الحكومية حديثة التأسيس من سداد المصروفات المقررة عليهم، ومعاملتهم معاملة نظرائهم من المعيدين والمدرسين المساعدين بالكليات المناظرة بالجامعات المضيفة.

وفي سياق دعم الأنشطة الثقافية والفنية، وافق المجلس على إنشاء مركز التعليم والتأهيل الموسيقي بجامعة الأقصر، واعتماد لائحته المالية والإدارية، إلى جانب النظر في مقترح تأسيس مسرح جامعة الأقصر وإطلاق مهرجان للأفلام القصيرة للعام الجامعي 2026/2027، ضمن أنشطة المركز التقني للفنون بالجامعة.

وفي إطار دعم البحث العلمي والانفتاح الأكاديمي الدولي، وافق المجلس على عقد مؤتمر أكاديمي دولي بكلية السياحة والفنادق، تحت عنوان "مستقبل السياحة والضيافة في عصر الذكاء الاصطناعي والتراث الذكي"، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2027، بما يعزز تبادل الخبرات والرؤى العلمية حول مستقبل صناعة السياحة والضيافة.

كما ناقش المجلس بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين جامعة الأقصر والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وبروتوكول التعاون بين كلية السياحة والفنادق وفندق هيلتون الأقصر، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وإتاحة فرص التدريب العملي والميداني لطلاب الكلية، وتنظيم البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب ورفع كفاءتهم المهنية وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل في قطاع السياحة والضيافة.

وعلى صعيد دعم التميز العلمي، وافق المجلس على ترشيح الأستاذ الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل عرابي، أستاذ إلكترونيات القوى ونائب رئيس جامعة أسوان السابق، لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسية لعام 2027.

ووافق المجلس على الخطة الاستراتيجية للتسويق المؤسسي واستقطاب الطلاب بجامعة الأقصر، في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز هويتها المؤسسية، وتوسيع نطاق حضورها، واستقطاب المزيد من الطلاب، بما يدعم مكانتها الأكاديمية والتنافسية.

وفي إطار دعم الكفاءات الأكاديمية وافق المجلس على تعيين السيد د/ أحمد حمدي محمد عبادي – المدرس مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب – جامعة الأقصر؛ في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.

و تعيين السيد د/ مصطفي فراج محمد سليم – المدرس مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب – جامعة الأقصر؛ في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.

كما تم تعيين السيد د/ أحمد راغب قاسم علي – المدرس مساعد بقسم الدراسات الفندقية – كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر؛ في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.

ووافق المجلس على تعيين د/ علياء الطيب محمد الطيب – المدرس مساعد بقسم التصوير – شعبة (التصوير) – كلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر؛ في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.

كما وافق مجلس الجامعة على منح الألقاب العلمية لعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، وذلك في إطار دعم التميز الأكاديمي والبحثي، وشملت القرارات:

منح الدكتور همام محمد محمد أحمد، المدرس بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.

منح الدكتورة نهى أبو الغيط داود مرسي الأستاذ المساعد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بذات القسم والكلية.

منح الدكتورة عصمت محمد صادق عبداللطيف الأستاذ المساعد بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بذات القسم والكلية.

كما وافق المجلس على منح درجات علمية لعدد من الطلاب والباحثين بمختلف كليات الجامعة، شملت درجات البكالوريوس والليسانس، والماجستير، والدبلوم، وذلك وفقًا للوائح والقواعد المنظمة بكل كلية.